Nie tylko Aleksandra Domańska wychowuje dziecko w duchu gender neutral. Kto jeszcze trzyma się tej idei? (ZDJĘCIA)

Ihfh 40 min. temu zgłoś do moderacji 229 22 Odpowiedz

Coraz trudniej nie dostrzegać faktu, że gwiazdy są kierowane przez kogoś ponad nimi. To ewidentnie sekta. Co za potworne czasy. I Ci wszyscy celebryci którzy nie określają płci swoich dzieci, do 18stki będą mówić do nich "ono"? Przecież większości z nich to zniszczy psychikę. Dziecku można wmówić nawet to, że jak zechce może być psem i szczekać i wmawiając mu to przez całe dzieciństwo, prawdopodobieństwo, że to dziecko poczuje się psem niesamowicie wzrośnie.