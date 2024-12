Nie żyje 16-letni aktor. Hudson Meek wypadł z pędzącego samochodu: "Był na tym świecie zdecydowanie zbyt krótko"

Smutne. To było jeszcze dziecko. Współczuję rodzicom, rodzinie, porównania do Peretti są bez sensu. We Francji maszynista wypadł z pędzącego pociągu, opuścił go, niestety nie żyje, miał depresję, dziecko z autyzmem, nie radził sobie z problemami w życiu. Patryk P był pijany, to inna sytuacja i był dorosły a bohater artykułu był nieletni, żal mi go, straszne to co się działo. Ludzie nie wiedzą co a już tu zmarłego oceniają i krytykują. Wstyd.