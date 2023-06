Nie żyje Barbara Borys-Damięcka. Matka Grzegorza Damięckiego miała 85 lat

annna 14 min. temu zgłoś do moderacji 14 3 Odpowiedz

Przyjaciółka Donalda Tuska, Angela merkel doprowadziła do kryzysu migracyjnego a teraz wszystkie kraje członkowskie zostaną zmuszone do przyjęcia tych potencjalnych morderców i gwałcicieli. ( "pakt migracyjny"). Wczoraj jeden z nich zaatkował we Francki dzieci na placu zabaw. Dziadzia Tusk załatwi pewnie ochronę wnusiom ( sam tusk już ma ochrone). "Jedno z dzieci ranionych przez nożownika w czwartek w parku we francuskim Annecy, będące w stanie ciężkim, zostało ewakuowane do Genewy. 37 osób jest w stanie psychicznego szoku - podał lokalny dziennik "Le Dauphine Libere". Według najnowszego bilansu ofiar w ataku rannych zostało sześć osób, w tym czworo dzieci. Dwoje z czworga dzieci jest w stanie krytycznym.Sprawca ataku to 31-letni Syryjczyk Abdalmasih H., który starał się o azyl we Francji, przebywał w kraju od końca 2022 r. i miał status uchodźcy w Szwecji.