Nie żyje James Michael Tyler. Gwiazdor "Przyjaciół" miał 59 lat

Ulka 21 min. temu zgłoś do moderacji 13 0 Odpowiedz

59lat… za młody żeby umierać. Czemu jeszcze nikt nie wynalazł skuteczniejszej metody na raka :( za dużo ludzi na to umiera… i to cierpienie nie do opisania i ta bezradność, to ze nie jesteś w stanie nic zrobić, nie powinno tak być.. u mnie w rodzinie lat 55 tez niestety ktoś choruje na raka, tylko morfina już pomaga, niestety kwestia dni.. to jest okropne :(