Nie żyje Justyna Burska. Miała 29 lat. Zapisała się w historii polskiego pływania

Kariera przerwana tragedią

Podczas zawodów Justyna przestała wynurzać się na powierzchnię wody, co nie umknęło uwadze ekipie asekuracyjnej. Była bliska śmierci, jednak pomoc dotarła na czas. Helikopter przetransportował ją do szpitala. Wyścig odbył się ostatniego dnia Uniwersjady, a lekarz nie chciał wydać zgody na lot powrotny do Polski. Mimo to, 22-letnia wówczas pływaczka postanowiła wrócić na własną odpowiedzialność. Nasi rozmówcy twierdzą, że to wydarzenie miało kluczowy wpływ na jej dalszą karierę.