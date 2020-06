Nie żyje Kim Jeong-hwan. Gwiazdor K-popu miał zaledwie 28 lat

Anna 26 min. temu zgłoś do moderacji 40 0 Odpowiedz

To są maszynki do zarabiania pieniędzy, treningi ponad ich siły, ciężka praca by dojść do perfekcji, wytwórnie wyciskają z nich ostatnie krople. Nie mają życia prywatnego jest tylko praca, praca. Ogromny żal, młody chłopak.