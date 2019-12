Nie żyje KOLEJNA domniemana ofiara Kevina Spacey'ego! Członek rodziny królewskiej popełnił samobójstwo...

Elem 23 min. temu zgłoś do moderacji 30 1 Odpowiedz

Nawet jesli Kevin jest coś tam winny to ludzie musza zrozumiec jedno to nie jest tak, ze jedna osoba jest winna i koniec to sa cale mafie, mechanizmy i struktury. Pedofilia (wykorzystywanie mlodych ludzi ogolnie, nie tylko ludzi), przed to, ze jest tak zakazana ma duze podziemie i jest zorganizowana. Hollywood natomiast to jedna wielka zmowa milczenia, gdzie kazdy ma swoj interes i nie rusza drugiego, bo boi sie o swoj wlasny itp.