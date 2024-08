Nie żyje Krzysztof Banaszyk. Gwiazdor "Samego życia" miał 54 lata

Krzysztof Banaszyk dał się poznać szerszej publiczności w serialu Polsatu "Samo życie" w którym zagrał Mirosława Kubiaka. Na co dzień spełniał się głównie jako aktor dubbingowy. Jego głos pojawił się w takich produkcjach, jak: "Shrek", "Król Lew II: Czas Simby", "Mulan II" oraz serialu "Hannah Montana". Był także lektorem w programach TVN: "Top Model" i "You Can Dance".

Krzysztof Banaszyk nie żyje. Miał 54 lata

1 sierpnia dotarła do nas wiadomość, że Krzysztof Banaszyk nie żyje . Informację o jego śmierci przekazał Związek Zawodowy Twórców Dubbingu we wzruszającym wpisie.

Drogie Koleżanki i Koledzy. Dotarła do nas straszna wiadomość. Z ogromnym żalem i smutkiem informujemy, że nie ma już z nami wybitnego aktora i naszego cudownego kolegi Krzysia "Banana" Banaszyka. To nieodżałowana strata i ogromny cios w serce, dla całej Związkowej, Dubbingowej i lektorskiej społeczności. Ciężko będzie się z tym pogodzić. Łaczymy się w bólu z rodziną i bliskimi. Dziękujemy Krzysiu za to co nam zostawiłeś, lecz odszedłeś od nas zdecydowanie za wcześnie - czytamy.