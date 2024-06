Nie żyje mama Moniki Richardson. Dziennikarka opublikowała poruszający wpis: "Nie mam słów"

Straszne 42 min. temu zgłoś do moderacji 64 26 Odpowiedz

Dożyliśmy czasów kiedy musimy podzielić się ze światem każdym szczegółem życia. Kiedy traktujemy to jako coś normalnego. Nawet najbardziej intymne momenty życia musimy przekazać za pomocą portali społecznościowych. Takie zachowania to jest po prostu uzależnienie od atencji i cierpi na nie znaczną część ludzkości, z celebrytami na czele. To chore. Bez hejtu - to jest choroba. Po prostu.