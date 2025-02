Nie żyje ojciec Kayah. Piosenkarka opublikowała wzruszający wpis: "Żegnaj tato"

Kayah miała trudne relacje z ojcem

Ojciec Kayah nie wykazywał zainteresowania jej sukcesami artystycznymi, skupiając się raczej na krytyce jej wyglądu. To on wywołał u Kayah głęboki brak samoakceptacji, co odbiło się na jej psychice i życiu osobistym.

Kiedyś, gdy przyjechał do Polski, grałam akurat koncert w Warszawie i namawiałam go, żeby przyszedł. Odmówił. To boli, ale zaakceptowałam taki stan rzeczy. Ma 74 lata, więc już go nie zmienię. Przestałam oceniać go tak krytycznie jak dawniej. Być może inaczej wyobrażał sobie swoje życie i to wszystko go przerosło? Może jest głęboko nieszczęśliwy i tylko poprzez izolację potrafi sobie radzić ze swoimi problemami egzystencjalnymi? Nie wiem - wyznała w 2017 r. na łamach miesięcznika "Pani".