Nie żyje Robbie Coltrane. Filmowy Hagrid z serii filmów o "Harrym Potterze" miał 72 lata

Jak macie możliwość to nie zwlekajcie z zakładaniem rodziny, o ile chcecie mieć dzieci. Odwlekanie dla wygody, lepszego auta itp... On miał ponad 72 lat i 24letnią córkę, która miała marne szanse mieć długo tatę. 24 lata to za szybko na utratę rodzica, nie będzie go na jej ślubie, przy narodzinach jej dziecka itd. Oczywiście nie mówię o popadaniu w skrajności, ale to odwlekanie, to nic dobrego.