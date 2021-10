Niedoszła "top model" Marianna Schreiber bryluje na wybiegu (ZDJĘCIA)

Hallo 17 min. temu zgłoś do moderacji 5 6 Odpowiedz

Im więcej ja śledzę ,tym bardziej myślę ,że była dosyć mocno stłamszona przez karierę męża. okey,sama zrobiła wiele błędów ale myślę że gdyby nie poszla do TVN,to po prostu dalej siedziałaby w domu zamknięta i stłamszona..nie popieram jej nagich zdjęć z kneblem,albo innych dziwnych przesłań,które dedykowane były właśnie seksualnością ,ale...trzeba jej przyznać ,że miała prawo załamać się psychicznie i pokazać ,że ona też coś potrafi. Jest żoną polityka,nie znamy go prywatnie,być może to tyran,być może był złym mężem..dlatego ona zaczęła walczyć o swoje (trochę dziwnie to pokazywała,ale moim zdaniem to jest krzyk O POMOC) - NIECH KTOKOLWIEK mnie zauważy,żebym mogła wyjść z tej relacji,niech ktokolwiek mnie zobaczy,jak cierpię ..wydaje mi się ,że ona nie zachowywała by się tak gdyby w jej małżeństwie było wszystko okey... Wiem,że spadł na nią ogromny hejt za wygląd ale ona sobie go nie wybrała ! Widać że ćwiczy,coś ze sobą robi ale nie każdy musi iść pod nóż..ogólnie to ładna kobieta ,tylko może nie potrafi się ogarnąć tak jak inne kobiety .rysy ma ładne ,nie umie tego podkreślić -bo tutaj widać na tych zdjęciach,że wygląda przepięknie ma idealnie dobrany makijaż,nieprzerysowany.