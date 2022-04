Nienarodzone dziecko Laury z "Love Island" jest ciężko chore: "Będziemy przerywać ciążę. Nasz maluszek BĘDZIE OPEROWANY"

Miałam się tym nie dzielić, ale jak już pokazuje część swojego życia tu, to chciałabym też być po części motywacją dla mam - rodziców którzy znaleźli się w takiej sytuacji co my - zaczęła Laura swój wpis, po czym opisała problem, z jakim przyszło się zmierzyć jej i partnerowi.

Jakiś czas temu dowiedzieliśmy się, że nasza księżniczka jest chora, a dokładnie ma wadę rozwoju GASTROSCHISIS, która jest wytrzewieniem jelitek.. Ciążę będziemy przerywać w 36 Tc i nasz maluszek będzie operowany... Nie wiemy, dlaczego tak się stało, ale wiemy jedno - jesteśmy rodzicami, którzy dadzą radę, którzy będą walczyć o to małe życie i już się nie możemy doczekać, aż będzie z nami. Choroba naszego dziecka jeszcze bardziej nas zbliżyła do siebie i mimo że kręcą się łzy w oczach, i pytanie, dlaczego nas to spotkało, nie odbiera nam to radości i oczekiwania naszego maluszka. Chciałabym, abyście byli w takiej sytuacji silni, nie zadręczali się niepotrzebnymi zmartwieniami - cieszcie się każdą chwilą, życie mamy jedno - napisała przyszła mama.