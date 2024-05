Niepokojące doniesienia o stanie zdrowia Britney Spears. Informator jednego z magazynów ujawnia: "Od ponad roku SIĘ POGARSZA"

Vvee 16 min. temu zgłoś do moderacji 7 1 Odpowiedz

Z czegoś jej się to wzięło. Choćby dzięki takim znajomym, którzy sprzedają jej każde kichnięcie do mediow. Kobieta której wyzysk idzie od lat. Cała jej rodzina, ex mąż, który żyje zrelaksowany za jej kase, a który nie nauczył synow szacunku do matki. Matki, która może nie ma predyspozycji do wychowywania dzieci, ale je kocha i zawsze robiła wszystko tak, by nie ucierpieli choćby finansowo. Nigdy na nich nie żałowała. Mnóstwo fagasow którzy dzięki Brit się nieco wybili i poużywali luksusow. Dawno temu powinna pójść na terapię ale nie było nikogo, kto by ją wspierał. Ostatni mąż tez okazał się niewypałem. Ta kobieta zwyczajnie nie ma szczęście do ludzi.