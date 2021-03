"Polska Angelina", Agnieszka Orzechowska zajeżdża pod drogerię wypasionym kabrioletem (ZDJĘCIA)

Choć dziś trudno w to uwierzyć, Agnieszka Orzechowska zabłysnęła w polskim show biznesie dokładnie 11 lat temu. Poznaliśmy ją wtedy jako "polską odpowiedź na Angelinę Jolie" oraz bliską "przyjaciółkę" Radosława Majdana , z którym lubiła ponoć figlować w różnych miejscach. Niestety w 2019 roku słuch o niej zaginął i przez długi czas zdawało się, że nikt nie posiada informacji odnośnie tego, jak sobie radzi "polska Angie".

Pod koniec lutego fotoreporterom udało się przyłapać Agnieszkę Orzechowską, gdy ta odwiedzała akurat siedzibę popularnej sieci drogeryjnych dyskontów. Na zdjęciach widzimy, że celebrytka przefarbowała się na piaskowy blond oraz upodobała sobie monochromatyczne dresiki do biegania po mieście. Można by nawet pokusić się o stwierdzenie, że w pewnym stopniu upodobniła się do obecnej małżonki swego dawnego towarzysza zabaw - Małgorzaty Rozenek.