Niewzruszony Janusz Korwin-Mikke komentuje słowa członków swojej partii o gwałcie: "TROCHĘ PRZESADZILI"

A teraz pytanie do pudelka i do tej całego Ośrodka monitorowania, jak ujawnienie tej konwersacji ma się do art 49 Konstytucji, który zapewnia tajemnicę komunikowania się. Jeżeli rozmowa odbywała się na zamkniętym forum, to naruszenie tajemnicy korespondencji plus opublikowanie wizerunku jest wg mnie karalne.