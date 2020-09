Nowa dziewczyna Brada Pitta wygląda jak Angelina Jolie? (FOTO)

Brad Pitt ma nową partnerkę. Angelina nie jest zadowolona

To, że Pitta i urodziwą Niemkę z polskimi korzeniami łączy coś więcej, miało potwierdzać miejsce, w którym późnym latem tego roku oboje spędzili kilka dni. Otóż Brad zaprosił dziewczynę do pałacyku z winnicą Chateau Miraval, położonego we Francji, a zakupionego przez aktora i jego ówczesną żonę, Angelinę Jolie w 2008 roku. Fakt, że w miejscu tym Pitt i Jolie pobrali się, a w rocznicę tego wydarzenia aktor zaprosił tam nową partnerkę, został odczytany jako nowe otwarcie i deklarację poważnego związku.