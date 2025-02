Nowe ustalenia w sprawie śmierci Matthew Perry'ego. "Przez trzy dni otrzymał łącznie 27 zastrzyków ketaminy"

Śledztwo i aresztowania

Śledztwo w sprawie śmierci Perry'ego doprowadziło do pięciu zatrzymań . Wśród aresztowanych osób nich znaleźli się dr Salvador Plasencia , który rzekomo podał Perry'emu narkotyk na parkingu, nazywając go jednocześnie "kretynem", oraz Jasveen Sangha , znana jako królowa ketaminy, która miała dostarczyć aktorowi śmiertelną dawkę. Obojgu postawiono zarzuty, jednak nie przyznali się do winy i będą odpowiadać przed sądem 4 marca w Los Angeles.

Nowe informacje ws. śmierci Matthew Perry'ego

Plasencia przypuszczalnie podał Perry'emu ketaminę na tylnym siedzeniu samochodu zaparkowanego w Long Beach w Kalifornii . Zwiększona dawka doprowadziła do stanu, w którym aktor stał się nieruchomy, a jego ciśnienie krwi wzrosło. Mimo to, Plasencia nie zaprzestał podawania leku aktorowi i dodatkowo zlecił Iwamasie, który nie miał wykształcenia medycznego, aby ten kontynuował wstrzykiwanie ketaminy Perry'emu.

Lekarze nie powinni robić ludziom zastrzyków na tyłach parkingów. Wykształcony lekarz, taki jak dr Plasencia, na pewno o tym wiedział. Jednym z istotnych tematów naszego aktu oskarżenia jest to, że wszyscy ci oskarżeni powinni wiedzieć lepiej, że wykorzystywali osobę i pozwalali, aby ich chciwość popychała ich do zagrażania życiu pana Perry'ego " - podkreślił Estrada

Matthew Perry miał otrzymać tuż przed śmiercią łącznie 27 zastrzyków ketaminy

To, co powinno się wydarzyć w tym momencie, to przede wszystkim monitorowanie jego funkcji życiowych. Co ważniejsze, powinni byli upewnić się, że nie znajduje się w pobliżu niczego, co mogłoby mu zaszkodzić. Kiedy nie masz kontroli nad swoim ciałem, ryzykujesz wyrządzenie sobie krzywd - wytłumaczył ekspert.