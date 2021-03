Nowi uczestnicy już mieszają w "Love Island". "Jerry patrzy na Anię, jak Maciek nigdy na nią nie spojrzał"

We wtorek w Love Island pojawili się z kolei mieszkający w Niemczech Jeremiasz oraz Marcin, który na co dzień również nie rezyduje w Polsce, a w Wielkiej Brytanii. Ten pierwszy od razu zarzucił sidła na Anię, która znajdowała się w burzliwej relacji z Maciejem. 29-latka z Żor od początku nie ukrywała swojego zainteresowania 27-letnim budowlańcem z Jarosławia, ale po kilku dniach poprosiła go, by dał jej nieco więcej przestrzeni, na co ten zareagował błyskawicznie, rozglądając się za nową partnerką. Wszystko wskazuje jednak na to, że to Ania prędzej zmieni parę, bo w oko wpadł jej właśnie Jeremiasz. Między tą dwójką zaiskrzyło od razu, a "Jerry" zabiegał o względy świeżo poznanej dziewczyny, lepiąc dla niej miskę z gliny.