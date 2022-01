Noworoczne wydanie "Pytania na śniadanie" NIE BYŁO NAGRYWANE NA ŻYWO? Paulla nieumyślnie WYJAWIŁA szczegóły

Nie od dziś wiadomo, że producenci telewizyjni wykorzystują mnóstwo trików, o których widzowie nie mają pojęcia. Coraz częściej mówi się o szczegółowym planowaniu scenariuszy do programów śniadaniowych, które mają opierać się szczerości i naturalności, a także o teleprompterach wyświetlających "spontaniczne" żarty. Okazuje się, że nawet programy śniadaniowe są planowane z wyprzedzeniem...

O tym, że noworoczna śniadaniówka została nagrana wcześniej, zdradziła przez przypadek Paulla . Artystka u boku m.in. Izabeli Trojanowskiej opowiadała o rzekomo minionej nocy sylwestrowej. Zdaje się jednak, że dla zgromadzonych w studiu osób powitanie nowego roku miało dopiero nadejść , co jednoznacznie sugeruje opublikowany w ostatni dzień grudnia post na profilu Paulli.

Piosenkarka w swoim wpisie podsumowała miniony rok i życzyła swoim fanom szampańskiej sylwestrowej zabawy, przy okazji zapraszając do obejrzenia noworocznego wydania śniadaniówki, której była gościem. Artystka nie zwróciła jednak uwagi na to, że na zdjęciu dołączonym do tekstu pozuje w studiu "Pytania na śniadanie" ubrana w strój, w którym rzekomo pojawiła się 1 stycznia na studyjnej kanapie.