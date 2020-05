Obładowani siatami Blania i Baruś napędzają gospodarkę, wydając pieniądze w luksusowym butiku (ZDJĘCIA)

Czy tego chcemy czy nie, Blanka Lipińska i Baron to obecnie jedna z "najgorętszych" par rodzimego show biznesu. Zakochani dzielą się swoją swoją codziennością na Instagramie, dzięki czemu wiemy, że spijają sobie z dzióbków niczym para nastolatków, w których buzują hormony. Kochankowie bynajmniej nie nudzą się z sobą podczas kwarantanny. W ostatnim wywiadzie Baruś przyznał, że temperamentna partnerka nieustannie go zadziwia.

Ona ma zawsze tyle do powiedzenia, że to jest fascynujące, to jest taki ogień, że ja chcę z nią gadać. To jest kobieta wulkan, z nią zawsze coś się dzieje. (...) Spędzając ze sobą 24 godziny przez 3 miesiące już ponad, wpadliśmy w taką sytuację, w której nie mieliśmy czasu pójść na randki, tylko pandemia, lockdown. Dbamy o higienę tej relacji, czas dla siebie. Balans, który jest potrzebny - mówił w rozmowie z "Galą".