Obrotna Anna Mucha wdzięczy się do telefonu i dźwiga siaty ze spożywczaka (ZDJĘCIA)

Anna Mucha jest ostatnio bardzo często pod "ostrzałem" paparazzi. Do sieci co chwilę trafiają nowe fotki gwiazdy ze spacerów po mieście czy umizgów z ukochanym, Jakubem Wonsem . Celebrytka raczej nie przejmuje się obecnością fotoreporterów, a nawet chyba zdaje się cieszyć z zainteresowania wokół swojej osoby. Świadczy o tym najnowsza "sesja" Muchy, która tego dnia była w fantastycznym humorze.

Uśmiechnięta od ucha do ucha aktorka najpierw poszła do fryzjera, a następnie wybrała się do sklepu spożywczego. Spacerując, zarzucała burzą starannie ułożonych włosów. Później postanowiła wyciągnąć telefon i nagrać wideo, wdzięcząc się do obiektywu. Przy okazji zaprezentowała plejadę min, którą z pewnością doceniłaby komisja akademii teatralnej. Później zaradna celebrytka dźwigała siaty, które były tak ciężkie, że prawie wypadły jej z rąk.