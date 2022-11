OBURZONA Agnieszka Hyży odpowiada na pytania o sposoby, jakimi UWIODŁA Grzegorza Hyżego...

Jeśli chodzi o obsługę Instagrama, Agnieszka Hyży wierzy w bezpośrednie podejście i ustanowienie możliwie jak najbliższego kontaktu z fanami. Dziennikarka żywo angażuje się w wymianę zdań z internetową społecznością, co oczywiście owocuje większym zainteresowaniem ze strony internautów, ale też może prowadzić do niezręcznych sytuacji, jak to miało miejsce chociażby w miniony weekend.

A może on uwiódł mnie? Co za pytanie… Po pierwsze, to nie jest "mój obecny partner", tylko od blisko 8 lat mąż i ojciec mojego dziecka. Po drugie, to nie szkoła uwodzenia. Jak spotykają się ludzie po przejściach, z dziećmi, to nade wszystko myśli się właśnie o tym. Oczywiście - miłość, zakochanie, to fundament, który musi być, by zacząć coś razem tworzyć. Po trzecie, dlaczego sprawdza się związek i kobietę w nim do uwodzicielki i kusicielki? - odpisała wyraźnie poirytowana Hyży.