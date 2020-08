Oburzona Lara Gessler wytyka rodakom brak życzliwości: "Przepuszczanie kobiet w ciąży to MRZONKA"

Do ano 4 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Nie jestem w ciąży ani nie mam dzieci, jestem uczulona na madki. ALE Warto czasem spojrzeć na rzeczy w innej perspektywy. Oczywiście, że (w idealnym świecie) zachodzi się w ciążę, bo się chce i jest to na własne życzenie, ale czy to oznacza, że nagle się traci możliwość pomocy od innych? Można być po prostu uprzejmym, nie tylko dla kobiet w ciąży. Czy jak ktoś widać, że jest na granicy zasłabnięcia nie powinien być przepuszczony w kolejce po wodę czy trzeba mu powiedzieć "po co wychodził w gorący dzień na zewnątrz"? Czy jak ktoś na ulicy się przewróci i prosi o pomoc żeby wstać to należy mu powiedzieć "trzeba było się nie przewracać"? Żyjemy w społeczeństwie i trzeba po prostu sobie nawzajem czasem pomóc. Co ma kasa z 500+ do przepuszczenia kobiety w kolejce?