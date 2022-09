Ochroniarz Meghan Markle i księcia Harry'ego to DAMSKI BOKSER! Został SKAZANY za PRZEMOC DOMOWĄ (FOTO)

Meghan Markle i Harry przez kilka tygodni przebywali w Europie, do której wybrali się, by uczestniczyć w zaplanowanych spotkaniach charytatywnych. Ich pracę nieoczekiwanie przerwała jednak śmierć królowej Elżbiety II, więc Sussexowie skupili się na uczestniczeniu w uroczystościach pogrzebowych. Przebywanie na królewskich dworze sprawiło, że ponownie rozpisały się o nich serwisy na całym świecie, a wnuk monarchini i jego żona nie schodzili z pierwszych stron gazet.

Po kilku dniach względnego spokoju brytyjską prasą wstrząsnął kolejny skandal. Okazało się bowiem, że ochroniarz Meghan i Harry'ego - niejaki Pere Daobry - w przeszłości dopuścił się skandalicznego czynu. Mężczyzna przez 12 lat pracował dla Met Police i jak poinformowały "The Sun" oraz "Daily Mail", kilka lat temu zaatakował swoją partnerkę, niemalże pozbawiając ją życia.

Daobry w 2015 roku zaatakował swoją żonę Sarah, po tym, jak zasugerowała, by poszedł na siłownię. Para pokłóciła się bowiem, gdyż kobieta przyznała, że już nie kocha swojego męża. Mężczyzna miał zacząć ją dusić, aż rzekomo straciła przytomności. "The Sun" poinformował, że była zaledwie kilka sekund od śmierci. Pere wykręcił jednak numer alarmowy i poinformował, że "próbował udusić żonę". Ten czyn sprawił, że wymsknął się niemalże wymiarowi sprawiedliwości, bo nie trafił za kratki. Sędziowie stwierdzili bowiem, że miał "przyzwoitość", by zadzwonić po pomoc.