Od nauczycielki niemieckiego do milionerki. Poznajcie historię Dominiki Żak. "Nie pochodzę z majętnej rodziny"

Dominika Żak została nauczycielką, ale moda zawsze była jej pasją

W butach kocham się nad życie, odkąd byłam mała . Moja mama ma zachowany list do świętego Mikołaja, kiedy miałam sześć albo siedem lat. Narysowałam wielkiego buta, którego chciałabym dostać pod choinkę. Nic więcej - wyznała w programie "Onet Rano". Zawsze marzyłam, żeby być wykładowcą . Mam bardzo wielu wykładowców w rodzinie. Moja najbliższa rodzina, wujek jest wykładowcą na ASP i też zawsze mi mówił "Pamiętaj, najważniejsze, żebyś miała stałe pobory, stałą pracę to jest bardzo ważne".

Zawsze miałam problem, żeby kupić modne buty. Mam bardzo małą stopę, więc często musiałam kupować buty w sklepach dla dzieci. Jednocześnie jestem takim modowym freakiem. W pewnym momencie stwierdziłam, że skoro ja nie mogę tego znaleźć, to ja sama muszę się tym zająć - wspomina. Znalazłam firmę w Anglii, która produkowała świetne buty, ale sprzedawała je tylko hurtowo. A ja chciałam kupić jedną parę, dla siebie. W odpowiedzi usłyszałam, że dostanę 12 par, a pieniądze oddam, jak będę mieć. Byłam w szoku. Ja, nauczycielka w szkole? Na 12 par butów musiałabym oszczędzać parę lat! Buty przyjechały na koszt dostawcy z Anglii. Obejrzałam je: jedna para była idealna do chodzenia, trzy – OK, pozostałe to były szpile, jakich u nas nie było.