Odchudzony/a Demi Lovato prezentuje dwie PUNKOWE stylówki w drodze na wywiad (ZDJĘCIA)

Demi Lovato jest jedną z tych gwiazd, które nie pozwalają zapomnieć o sobie nawet na chwilę. Od swojego "wielkiego powrotu" niebinarny/a artysta/ka na różne sposoby próbuje podgrzać atmosferę wokół siebie: a to filmem dokumentalnym, w którym ujawnia kulisy niemal śmiertelnego przedawkowania heroiny , a to wielkim tatuażem pająka na łysej głowie, a to wypuszczeniem na rynek autorskiej linii zabawek erotycznych.

Niestety, wysiłki te zdały się na marne, a jej/go ostatni album "Dancing with the Devil... the Art of Starting" okazał się komercyjną porażką. Nic więc dziwnego, że 29-latek/ka zdecydował/a zatrzeć złe wrażenie i szybko wypuścić kolejny album, który miałby pozwoli mu/jej powrócić na szczyty list przebojów. Wchodząc w nową, "punkową" erę artysta/ka zapragnął/ęła zrzucić też kilka nadprogramowych kilogramów.