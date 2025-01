Odmieniona Danuta Martyniuk gra nogą podczas wizyty u fryzjera. Klasa?

Zalosne znowu ozempic bez tego w zucy ani jwdna gwiadka by nie schudla pieorszym przykladem jest Adel, Agillera, Simpson, Osborn … jedyne co jest w tym najgorsze to nie wiedza co sie dzieje z organizmem kiedy sie go bierze jak mocne i straszne sa alutki uboczne plus fakt ze wplywa on na powstawanie raka trzustki- to sa badnaia z USA bo tam ozepic jest w ruchu od prawie 20 lat onkolodzy boja na alarm ale widac ze niw docierają te glosy a lekrze ciwglw przpwuja Ozempic i jwgo odpowiedniki zdorwym osobom! Powinno zostac to zakazane!