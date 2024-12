Zenon Martyniuk zażartował z żony w tv: "Mówią, że przeszłaś więcej operacji niż Jackson". Danuta wyliczyła wszystkie POPRAWKI

Zenon Martyniuk i Danuta Martyniuk wystąpili w roli gwiazd niedzielnego wydania programu śniadaniowego "Halo tu Polsat". Rozmowa w iście bożonarodzeniowym klimacie skupiła się wokół głośnego występku ich syna, Daniela, którym mocno zaburzył zaufanie, jakim dotychczas obdarowywali go mama i nieszczędzący mu grosza ojciec. Wszystko jednak wskazuje na to, że przy świątecznym stole dojdzie do wielkiego rodzinnego pojednania.