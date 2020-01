Odmieniona Ewa Chodakowska zdradza noworoczne postanowienia. Chce poznać głębię umysłu

Kasia 2 godz. temu zgłoś do moderacji 30 2 Odpowiedz

Niech się w swój łeb zagłębia. Nie ma co już robić i jak się sprzedać. Ludzie zacznijcie żyć własnym życiem, zostawcie ten komputer i te media społecznościowe - idźcie na spacer do parku, porozmawiajcie z kimś, idźcie do rodziny, przyjaciół, pograjcie z nimi w karty, kości, monopol czy coś bardziej odjazdowego. Przestańcie choć na chwilę porównywać swoje życie do innych i śledzić każdy krok znajomych na fb i insta. To tylko pozory, zakłamane świat. Nie ma nadludzi, każdy jest taki sam. Ja już z tego gówna zrezygnowałam 2 lata temu i jestem szczęśliwa. Mam czas na moje pasje, podróże i po prostu żyje realnie. Po prostu wybrałam życie. Dziękuję i pozdrawiam.