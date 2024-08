Odmieniona i opalona Marta Manowska powraca po przerwie do pracy na plan "The Voice Senior" (ZDJĘCIA)

Dzięki programowi "Rolnik szuka żony" Marta Manowska dołączyła do grona najpopularniejszych i najbardziej lubianych gwiazd w Polsce. Telewizja Polska, widząc, jak rośnie jej rozpoznawalność i sympatia wśród widzów, powierzyła jej kolejny format, który także okazał się hitem. Mowa oczywiście o "Sanatorium miłości" , w którym seniorzy poszukują swoich drugich połówek.

Jestem dość aktywna w mediach społecznościowych. Wywiadów udzielam, gdy zostanę o to poproszona. Mówię oczywiście, jak to wygląda z mojej perspektywy. Bardziej aktywna być nie chcę - powiedziała sama zainteresowana.

W grudniu 2023 roku doszło do prawdziwej rewolucji na Woronicza. Większość gwiazd utożsamianych z poprzednią władzą straciła pracę. W tym gronie nie znalazła się Marta Manowska. Świadczą o tym zdjęcia z planu zdjęciowego "The Voice Senior", którego jest prowadzącą. U jej boku zabrakło natomiast dotychczasowego współgospodarza, czyli Rafała Brzozowskiego. On stracił pracę w TVP, a jego miejsce zajął Robert Stockinger, którego możemy oglądać w "Pytaniu na Śniadanie".