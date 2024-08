Odmieniona Lindsay Lohan zaskakuje doskonałą formą na ceremonii Disneya. Aż trudno ją rozpoznać (ZDJĘCIA)

Alicja 10 min. temu zgłoś do moderacji 2 0 Odpowiedz

Jak ja się cieszę, że czasy się zmieniły. Kobiety które kiedyś wyśmiewano lub gardzono za to samo zachowanie które prezentowali faceci (tylko ze facetów za to samo okrzykiwano królami życia), w końcu zyskują uznanie. Ciesze się, że Lindsay wróciła i jest szczęśliwa. Tak samo cieszę się, że Pamela Naderson w tym roku zdobędzie Oscara dla najlepszej aktorki. Koniec z patriarchatem. Możemy robić to samo co faceci i nikt nie ma prawa nas za to rugać.