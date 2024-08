Odmieniona Madonna pozuje TOPLESS. Fani ostro: "Wygląda jak karykatura samej siebie" (ZDJĘCIA)

O zamiłowaniu Madonny do medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej mówi się od wielu lat. Choć fani zauważali drobne poprawki w wyglądzie idolki, to nigdy nie były one tak inwazyjne, jak zabiegi, które musiała wykonać w ostatnich latach. Gdy kilka miesięcy temu autorka przeboju "Like a Prayer" ruszyła w trasę koncertową, celebrującą 40-lecie kariery, jej wielbiciele nie kryli zadowolenia, widząc, że idolka "rozpuściła wypełniacze" i znów przypominała samą siebie.