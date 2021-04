Odmieniona Paulla o medycynie estetycznej: "Jak się komuś coś nie podoba, to jego problem"

Monikk 9 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Cytuję: "WTF⁉️ Jako pierwszy wstawiam do sieci ten filmik, nagrał go dziś pracownik lotniska, który pragnie pozostać anonimowy. Czekam, aż mi odpisze i poda więcej informacji. Lotnisko Okęcie, Warszawa - DZIŚ (21 kwietnia 2021) 🔻 EDIT: nagranie jest z poniedziałku, 19 kwietnia Ktoś mi wyjaśni, co to ma być? Będę pisał do władz lotniska w celu wyjaśnienia, dlaczego ci ludzie nie muszą przestrzegać restrykcji sanitarnych, które akurat na lotniskach są bardzo rygorystycznie pilnowane przez ochronę. Naród wybrany, co nie? Wyobrażacie sobie tłum Polaków ze śpiewami na ustach, na przykład kibiców, w takiej samej sytuacji w takim miejscu?! Bez masek i dystansów i tak dalej. Rebel24 Marek Majcher Czujny Marcin Rola Marcin Rola-MIKROBLOG Piotr Schramm Paweł Nogal Jelena Bojda Raz prozą, raz rymem - walczymy z propagandowym reżimem Kamieni Kupa Lotnisko Chopina ⁉️"