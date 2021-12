Odpicowana Beyonce błyszczy na imprezie urodzinowej Jaya-Z z torebką w kształcie LUDZKIEGO SERCA (ZDJĘCIA)

Gustav 6 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Niestety ale jak się ma niewyobrażalne pieniadze to w pewnym momencie mam wrażenie niektórzy już nie wiedzą co jeszcze by sobie za nie kupic bo kupic mogą wszystko a na dobrą sprawę wychodzi jak wychodzi. Dla niej mam wrażenie nie chodzi o to że się świeci tylko ze te torebki ubrania są wysadzane często Diamentami i to jest Luxus 😊