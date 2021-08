Beyonce w obcisłej sukience eksponuje swoje kształty na imprezie Jaya-Z (ZDJĘCIA)

Djdofndk 1 godz. temu zgłoś do moderacji 129 7 Odpowiedz

Kiedyś ja lubiłam, ale po akcji jak wyruszyli razem w trase po jego zdradach i odstawiali szopke jak to się kochają to dla mnie stracila w oczach. I to wynielanie się, przeciez ona jest ciemniejsza , a jak tylko może chce sie wybielać, ale juz wszędzie dookoła gada jak to jest dumna z bycia czarną. Słabe. Dla mnie ona ma mnóstwo kompleksów i zrobi wszystko, zeby być na szczycie. W dodatku to udawanie swiętej i robienie sobie z aureolą fot z dziecmi, że niby maria z dzięciatkami.. no zenujące. Jak dla mnie parodia, a nie piosenkarka juz od dawna niestety