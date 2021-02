Mija ROK od oscarowego after party Kingi Rusin! Pamiętacie, jak przyćmiła Beyoncé i rozmawiała z Adele o szpilkach?

Kinga Rusin bez wątpienia może zaliczyć mijające miesiące do niezwykle udanych. Wszyscy zapewne nadal pamiętamy afterparty po zeszłorocznych Oscarach, na którym dziennikarka miała bawić się w towarzystwie śmietanki towarzyskiej Hollywood. Choć zapewne trudno w to uwierzyć, to od tych wydarzeń minął właśnie okrągły rok.

W lutym zeszłego roku Kinga Rusin pochwaliła się na Instagramie swoją obecnością na prywatnym oscarowym afterparty w Hollywood, na którym bawiły się też światowej sławy osobistości. Wśród gości znaleźli się m.in. Beyonce i Jay-Z, Leonardo DiCaprio czy mocno odchudzona Adele. Z ostatnią z wymienionych zrobiła sobie nawet zdjęcie, którym musiała się pochwalić całemu światu.

Jak zapewniała wtedy "reporterka bez granic", udało jej się uciąć sobie również miłą pogawędkę z Rihanną, nauczyć się układu tanecznego z Jayem-Z, a nawet uzyskać komplement od Beyonce, że ją "przyćmiła". Opowiadanie o tym, co Kinia miała przeżyć na naszpikowanej gwiazdami imprezie, nie brzmi jednak tak dobrze, jak opis jej własnymi słowami, dlatego warto po prostu przeczytać to, co napisała w dodanym dzień później (i już usuniętym) poście na Instagramie.

Na wczorajszej prywatnej imprezie ‪Beyoncé i Jaya Z rozmawiałam z Adele o... butach (Adele na zdjęciu po zrzuceniu chyba z 30kg!). Jay Z uczył mnie imprezowego układu tanecznego. Wiem, że brzmi to surrealistycznie. Ale posłuchajcie od początku... Tylko ok. 200 osób, na małej, klubowej przestrzeni, z najlepszą muzyką, z zakazem robienia zdjęć (powyższe to wyjątek poimprezowy). Ulica zamknięta i pilnie strzeżona, wejście kuchennymi drzwiami, żeby nie dało się nikogo sfotografować. Impreza, na której wszyscy mogą się wyluzować i zaszaleć! Każdy dostaje na wejściu... kapcie (nie weszłam w tę opcję) i bawi się bez skrępowania do białego rana - zaczęła wtedy swój post dziennikarka.

Kinga szybko przeszła jednak do sedna sprawy i zaczęła po kolei, z imienia i nazwiska, wymieniać swoich nowych "znajomych", z którymi do upadłego bawiła się na hollywoodzkiej imprezie.

Zaczęło się od rozmowy z Adele o moich szpilkach (namawiała mnie na kapcie, które sama miała na nogach). Szczerze, nie poznałam jej, bo jest teraz szczupła, jak przecinek! Gadałyśmy, zaśmiewając się do momentu, kiedy powiedziała, jak się nazywa... Rozmowa z Adele była przepustką do miłej konwersacji z ‪Rihanną. A później już było totalne szaleństwo! ‪Jay-Z uczył mnie układu tanecznego (bezskutecznie, bo skomplikowany, ale za to było śmiesznie). Beyoncé, patrząc na mój brokatowy, świecący garnitur, stwierdziła ze śmiechem, że ją przyćmiłam (miała na sobie ciemnogranatową, welurową suknię). Z Leo DiCaprio tańczyłam przez chwilę za rękę (taka była konwencja, a ja stałam obok), otoczony wianuszkiem dziewczyn Bradley Cooper posyłał mi uśmiechy, ale chyba dlatego, że jego też rozśmieszył mój taniec z Jayem-Z - przechwalała się coraz bardziej Kinga.

Niestety nie wszyscy byli skorzy do imprezowania z Kinią, bo siostry Kardashian podobno nie były zainteresowane jej towarzystwem. Nie ma jednak tego złego, co by na dobre nie wyszło, bo Charlize Theron zaproponowała jej pizzę, a Taika Waititi uciął sobie z nią miłą pogawędkę.

Klan Kardashianek (Kim, Kourtney, Khloe) bawił się we własnym gronie. ‪Kanye West i ‪Travis Scott wzięli udział w radosnym jam session gospodarzy. Popis na scenie dał Puff Daddy, a pod sceną parkietem zawładnęli jego synowie. Charlize Theron zaproponowała mi kawałek pizzy, kiedy z ciekawości zajrzałam do pudełka, które niosła (do jedzenia była do wyboru pizza, kawior, ostrygi lub homary). W towarzystwie Lany del Rey był reżyser Jo Jo Rabbit - Taika Waititi, z nim rozmawiałam najdłużej, o jego filmie, który uwielbiam. Zapomniałam o paru osobach: Margot Robbie, Adriana Lima, Jessica Alba, Reese Whiterspoon‪, Jeff Bezos, Timothe Chalamet, Spike Lee... Ot, takie zwykłe przyjęcie. Do hotelu wróciłam ‪o 7:00... - zakończyła swoją relację "reporterka bez granic".

Relacji Kingi z hollywoodzkiej imprezy po gali Oscarów momentalnie stała się hitem internetu. Część znanych znajomych z zazdrością komentowała jej post na Instagramie, a pozostali traktowali sprawę, delikatnie mówiąc, z przymrużeniem oka. Niektórzy, tak jak na przykład Małgorzata Rozenek, cytowali też fragmenty jej barwnego opisu i traktowali je jako mem reakcyjny. Reporterzy TVP wykorzystali z okazji okazję, aby w ordynarny sposób oczernić ją na antenie.

Naraziłam się wielu osobom takim materiałem, ale taka jest cena pisana tekstów insiderskich - czytał lektor słowa Rusin piskliwym głosem, w nieudolny sposób parodiując dziennikarkę, za co oprócz ostrej odezwy miała im wtedy wręczyć także pozew.

Nie mniej uwagi zyskało zdjęcie Kingi z Adele, które, jak sama twierdzi, było "poimprezowym wyjątkiem" od zakazu fotografowania na imprezie. Wyznała nawet, że piosenkarka "sama je wybrała", a robił je jej "znajomy reżyser". Rzecz w tym, że był to pierwszy dowód na metamorfozę artystki, która schudła kilkadziesiąt kilogramów.

O sprawie informowały nawet światowe media, które, jak z dumą ogłosiła Kinga, ustawiały się do niej potem w kolejce z prośbami o wywiady. Niezależnie od efektów, "reporterka bez granic" z pewnością zapisała się tego dnia złotymi literami w historii polskiej popkultury.

Myślicie, że w Hollywood wciąż o niej pamiętają?