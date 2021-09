"Odpicowana" Kylie Jenner podkreśla ciążowe krągłości w kusej sukience na nowojorskim Tygodniu Mody (ZDJĘCIA)

Kylie Jenner ma teraz nie lada powód do świętowania. Dzięki ujawnieniu szczęśliwej nowiny o swoim "błogosławionym" stanie celebrytka znów wysunęła się na prowadzenie w siostrzanym rankingu popularności, przebijając zarówno rozwodzącą (?) się aktualnie Kim , jak i obnoszącą się nowym związkiem Kourtney .

Dwa tygodnie po tym, jak media obiegła wiadomość o ciąży Kylie Jenner , celebrytka zapragnęła "złamać internet" i w oryginalny sposób odnieść się do krążących od dawna pogłosek. 24-latka potwierdziła doniesienia specjalnym nagraniem, w którym pokazała światu m.in. badanie USG, wzruszającą reakcję Kris Jenner oraz rosnący brzuszek. Amerykanka ukazała też kulisy ciążowej sesji, która ukazać się ma zapewne już wkrótce. Do tej pory instagramowy filmik Kylie zebrał już prawie 22 (!) miliony polubień.

Fakt bycia brzemienną nie powstrzymał miliarderki przed udaniem się na imprezę z w ramach nowojorskiego Tygodnia Mody, który rozpoczął się w tę środę. Gwiazda została przyłapana przez paparazzi, gdy opuszczała hotel z obstawą ochroniarzy, paradując chodnikiem w przyciągającej wzrok stylizacji. Jennerka postawiła tego dnia na biały "total look": do białej, gorsetowej sukienki dobrała skórzany płaszcz, torebkę Balenciagi za ok. 9 tysięcy oraz sandałki na obcasie FEMME Los Angeles za tysiąc złotych. Wisienką na torcie były srebrne okulary. Seksowna kreacja opinała się na zaokrąglonym brzuchu Kylie, który przyszła mama dwójki dzieci z dumą eksponowała.