Odpicowana Margaret kusi gołym brzuchem i głębokim dekoltem (ZDJĘCIA)

aaa 28 min. temu

Próbuje się upodobnić do Grimmes. Ale słabo. Dawno nic fajnego nie nagrała. Ego ma mega wysokie. Kiedyś byłam na lotnisku i fani chcieli podejść do niej to jej menago ich przegonił a ona miała minę bardzo nietegą. Na wszystko narzekała. Każdemu zdarzy się gorszy dzień ale to raczej wyglądało jak przerośnięte ego.