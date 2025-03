Odziana w bikini 44-letnia Gisele Bundchen relaksuje się na jachcie zaledwie MIESIĄC PO PORODZIE z młodszym o 9 lat partnerem

Kobiety, które od zawsze uprawiały jakąś aktywność fizyczną czy sport mają inną świadomość własnego ciała i pamięć mięśniową. Dzięki temu nie obżerają się w ciąży tylko dlatego, że można, nie tyją a po porodzie natychmiast wracają do wyglądu sprzed ciąży. Ja już po 3 tygodniach miałam całkiem płaski brzuch, mimo 37 lat, mięśnie zeszły się szybko bo "od zawsze" były silne a moje ciało sprężyste. To nie jest ani nic dziwnego, ani zasługa "chirurgów" jak wiele kobiet usiłuje sobie wygodnie tłumaczyć. Ciało pamięta jak wyglądało i do tego kształtu samo wraca naturalnie i szybko, jak ktoś nigdy aktywny nie był i dopiero urodzeniu dziecka bierze się za siebie to sorry ale cudów nie będzie, chyba, że olbrzymimi wyrzeczeniami.