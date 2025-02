44-letnia Gisele Bundchen po raz trzeci ZOSTAŁA MAMĄ! Ojcem jest młodszy o dziewięć lat instruktor jiu-jitsu

Gisele Bundchen swego czasu była najlepiej opłacaną modelką na świecie i niewątpliwie wypracowała sobie na przestrzeni lat status ikony w świecie mody. Co prawda Brazylijka niemieckiego pochodzenia zrezygnowała już z pracy na wybiegu, ale jej nazwisko wciąż przykuwa uwagę. Karierę rozwija m.in. poprzez działalność w mediach społecznościowych - na Instagramie udało jej się zgromadzić ponad 23 mln obserwatorów.

Gisele Bundchen po raz trzeci została mamą. Tabloid ujawnia pierwsze szczegóły

W środowy wieczór portal TMZ poinformował, że Bundchen przywitała na świecie trzecią pociechę. Powołując się na informatorów z otoczenia modelki, tabloid przekazał, że zarówno 44-latka, jak i jej potomek są zdrowi. Dokładna data narodzin nie jest znana, ale wiadomo, że miało to miejsce niedawno. Według pozyskanych przez wspomniany serwis informacji, Gisele i Joaquin do ostatniej chwili nie wiedzieli, jakiej płci będzie ich pierwsze wspólne dziecko. My na tę informację również musimy jeszcze poczekać.