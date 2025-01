Odziana w błękitne bikini Małgorzata Rozenek byczy się na dubajskiej plaży z Radziem i Heniem. Forma życia?

@Cele prezydencji Polski w Radzie UE a globalna cenzura AI Dorota Wysocka-Schnepf z TVP czy publicysta Onetu Witold Jurasz otwarcie opowiadają się za cenzurowaniem, w szczególności za blokowaniem platformy X w Europie. Doktor Katarzyna Bąkowicz, ekspert ONZ zasiadająca w komisji generała Stróżyka ds. wpływów rosyjskich chwali praktyki wyrzucania ludzi z pracy za takie wpisy w mediach społecznościowych, które nie spodobają się władzy (polski wokeizm). Chociaż tego rodzaju wystąpienia powinny być głęboko napiętnowane, nie spotykają się z należną reakcją. Nie dziwią jednak w kontekście działań podjętych w Unii Europejskiej oraz w ogóle na całym świecie – by z użyciem AI wprowadzić system globalnej cenzury. Szeroko opisuję to zjawisko w książce: „Misinformacja, dezinformacja, malinformacja. Jak powstaje system globalnej cenzury”. Tutaj zarysuję problem w bardziej zwięzłej formie. Rząd Donalda Tuska uznał kwestię zwalczania tak zwanej dezinformacji za jeden z siedmiu priorytetów trwającej od 1 stycznia br. półrocznej prezydencji Polski w Radzie UE. Z kolei odchodzący prezydent USA Joe Biden, który przyczynił się do stworzenia „Kompleksu Przemysłowego Cenzury”, zainicjował szereg działań zmierzających do drastycznego ograniczenia pewnych treści w przestrzeni publicznej.