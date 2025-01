Odziana w piżamkę Małgorzata Rozenek prezentuje "naturalne" oblicze z rana i nadaje z łóżka o nowym programie "Bez kompleksów"

Według specjalistki zajmującej się medycyną estetyczną, zmiany w twarzy Rozenek to wynik m.in. modelowania kwasem hialuronowym i leczenia ortodontycznego zakończonego licówkami, które nadały jej uśmiech jeszcze bardziej olśniewający (Gosia zarzeka się jednak, że zęby wciąż ma "swoje"). Zmiany dotyczą również ciała, na które, oprócz zabiegów, wpływają dietetyka i ćwiczenia.

Co prawda w ubiegłym roku Małgosia musiała pożegnać się z fuchą prowadzącej w "Dzień Dobry TVN", mimo to celebrytka wciąż może pochwalić się silną pozycją w TVN-ie. Świadczy o tym fakt, że już niebawem "Perfekcyjna" rusza ze swoim autorskim programem o obiecującym tytule "Bez kompleksów". Kobiety, które zakwalifikują się do udziału w produkcji, przejdą metamorfozy, a wszystko pod bacznym okiem chirurga plastycznego dr. Macieja Szczyta.