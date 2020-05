Odziana w domowy dres Anna Lewandowska pozuje z małą Laurą: "TULIMY" (FOTO)

Mami 4 godz. temu zgłoś do moderacji 29 1 Odpowiedz

No i się zaczyna. Teraz będzie nas przekonywać, że z 2 można góry zdobywać. Serio!!! Jak się ma pomoc i kasę to i księżyc można. Ale tak Polki nie żyją. Przynajmniej nie duża część z nas. Jaki to wygląda? Głodowy macierzyński juz się skończył, mąż w pracy, Ty sama z 2 dzieci. Masz już dość, bo dzieci znowu sie biją. Starsze znowu nie jest w przedszkolu, bo ma katar, młodsze za młode do przedszkola, a po ostatnim razie w żłobku masz traumę. Babcie pracują, więc im dziecko zostawisz 2 razy do roku. Przytyłaś, bo gdzieś podziała się twoja siła. Tęsknisz za czasmi, gdy mogłaś myć głowę codziennie i golić nogi tak często jak trzeba. Kochasz swoje dzieci, ale bywa że bardzo ich nie lubisz. Są inne niż oczekiwalaś, choć przecież jesteś wykształconą, byłaś niegłupa i myślałaś że wiesz mniej więcej w co się pchasz. Pracodawcy są mili, chcą Cię zatrudnić... gdy odchowasz dzieci. Zapominasz podstawowych słów i często nazywasz rzeczy "to". Nie możesz czytać książkę, bo wtedy dzieci spalą dom. Jesteście z mężem nieatrakcyjni towarzysko, bo dzieci. Rodzina z głupawą złośliwością pyta kiedy kolejne (bo wiadomo, jesteś dzieciorobem bez ambicji) . A ty się gotujesz, bo ten co pyta ledwie maturę zdał, a ty masz kilka fakultetów i byłaś prymuską. No ale co ja tam wiem, Pani A powie mi jak żyć.