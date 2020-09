Odziana w panterkę Honorata Skarbek siedzi na plaży w Jastarni i wygląda jak Natalia Siwiec (FOTO)

Co prawda Honarata Skarbek okres szczytu popularności ma już dawno za sobą (o ile kiedykolwiek go miała), ale trzeba przyznać, że celebrytka bardzo umiejętnie zmonetyzowała swoją sławę. Honka jest dziś właścicielką kilku nieruchomości i prężenia działającego sklepu internetowego.

Skarbek to wytrawna bizneswoman, która nawet w przemalowaniu ścian w mieszkaniu widzi potencjalną szansę na zysk i dobija targu z producentem farb godząc się na "barterek". Choć niewiele osób o tym pamięta, Honka w czasie wolnym od biznesów nagrywa piosenki. Dzięki temu na Pudelku funkcjonuje jako "śpiewająca influencerka".

Natalia Siwiec wspomina dawne stylizacje

Dotychczas pisaliśmy o Honoracie również per "polska Kylie Jenner", ale musimy chyba zmienić to określenie. Na ostatnich fotkach wokalistka jest bowiem łudząco podobna do Natalii Siwiec. Na fotografii zrobionej podczas pobytu w Jastarni, Skarbek wygląda wręcz identycznie jak jej starsza koleżanka z branży, która w 2012 roku zdobyła sławę jako Miss Euro.