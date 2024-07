Odziana w różowe bikini Paulina Sykut-Jeżyna pozdrawia z Mazur. Fani zachwyceni: "Wyglądasz jak OSIEMNASTOLATKA"

Abcd 14 min. temu zgłoś do moderacji 10 0 Odpowiedz

Weszłam w ten artykuł tylko po to żeby skomentować tytuł, bo ciągle widzę komentarze w tym stylu. Dlaczego nie można powiedzieć "pięknie wyglądasz, super figura", dlaczego musi być "jak osiemnastolatka", dlaczego ciągle trzeba podkreślać, że tylko to co młode się liczy i jest warte uwagi? Czy kobieta, która o siebie dba nie może być po prostu doceniona, niezależnie od wieku? Masakra