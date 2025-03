Odziana w skarpetki za 200 zł Anna Lewandowska popija matchę i zdradza, "co Lewa je na co dzień"

Anna Lewandowska nie może narzekać na brak zajęć. Poza ciągłym rozwijaniem swojego fit imperium, przygotowywaniem treningów dla tysięcy fanów i wypełnianiem obowiązków domowych, trenerka prężnie pracuje też na utrzymaniem gwiazdorskiego statusu. Kilka dni temu ukochana Roberta Lewandowskiego wybrała się do stolicy Francji , aby w otoczeniu gwiazd i gwiazdeczek z całego świata celebrować Fashion Week. Uczestnicząc w prawdziwym święcie mody, Ann zadbała o przemyślane kreacje , które z dumą prezentowała na paryskich ulicach.

Anna Lewandowska pokazała, jakie posiłki je na co dzień. Zaskoczeni?

Po powrocie z francuskiej eskapady Anna skupiła się na przyziemnych obowiązkach . W pierwszej kolejności 36-latka zadbała o promocję własnego studia fitness, aby następnie wyjść naprzeciw oczekiwaniom pokaźnej grupy obserwatorów. Jak sama zdradziła, fani wciąż dopytują ją, co tak naprawdę je na co dzień . Zaspokajając ciekawość wielbicieli, Lewandowska opublikowała serię zdjęć z przykładowymi posiłkami, które przygotowuje dla siebie i najbliższych . Podkreśliła, że cokolwiek nie ląduje na talerzu, można określić mianem "zdrowej michy".

Pytacie mnie często: "Anka, jak wyglądają twoje posiłki?". Tyle razy wrzucałam (...), ale chętnie podzielę się z wami takimi szybkimi wrzutkami, co tak na co dzień Lewa je. To będą oczywiście pyszne i zdrowie rzeczy - zakomunikowała na InstaStories, popijając matchę.