Odziana w strój kąpielowy Lara Gessler chwali się CIĄŻOWYM BRZUSZKIEM (FOTO)

Dajcie spokój z pisaniem że jest brzydka. No nie zrobiła sobie nosa, nie zrobiła sobie ust. Gdyby zrobiła to też by było źle. Przestańmy napiętnować kobiety za ich wygląd. A tym bardziej za ich naturalny wygląd.