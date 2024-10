Odziana w zielony garnitur Agata Duda złożyła wizytę w polskiej szkole na Litwie. Modna?

Ja myślę, że pani Agacie nie brakuje niczego. A jeśli chodzi o modę, to chyba postanowiła iść w taką bardzo dyplomatyczną, polską stronę. Trudno to nazwać inaczej - stwierdził projektant w programie Kuby Wojewódzkiego.

Życzę Państwu, żeby ta praca przynosiła Państwu zawsze dużo satysfakcji. Dziękuję za to, że motywują Państwo uczniów do tego, by poszerzali swoje horyzonty - podkreśliła. Wam, drodzy uczniowie, życzę, abyście byli jak najlepszymi ambasadorami Polski na Litwie. To wy jesteście pokoleniem, które jest wolne od uprzedzeń i to wy jesteście nadzieją, na budowanie jak najlepszych relacji pomiędzy naszymi krajami - podkreśliła.