Ogłaszająca "nowe czasy" Agnieszka Kaczorowska reaguje na uwagi, że jej "poprzednia aura nie była prawdziwa"

Choć sami zainteresowani dość ostrożnie odnoszą się do tematu swojego małżeństwa , to nie stronią od wyjątkowo wymownych ruchów w mediach społecznościowych. Ostatnio Agnieszka postanowiła przypomnieć fanom, że rozpoczyna nowy życiowy etap, zmieniając swoje zdjęcie profilowe na Instagramie.

Agnieszka Kaczorowska dyskutuje z internautką

Stoisz z boku to milcz. Nie wiesz o mnie nic. Stoisz z boku to milcz. Nie wiesz o mnie nic - słyszmy.

Piękna [sesja - przyp. red.], to prawda, ale przez ostatnie lata wiedzieliśmy o pani wszystko , wszystko było na Instagramie i innych mediach, więc nie do końca pasują słowa tej piosenki - czytamy pod zdjęciem Agnieszki.

Pomiędzy paniami nawiązała się dyskusja, do której dołączyli również inni komentujący. Internautka, która rozpoczęła wspominaną wyminę myśli, zasugerowała gwieździe, że jej "poprzednia aura nie była prawdziwa", dodając, że "to smutne". Aga odpowiedziała także na ten komentarz, twierdząc, że to, co publikuje w social mediach, "to zawsze prawda, ale tylko jej fragment".